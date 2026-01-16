Crans Montana il ‘figlioccio’ di Jacques e Jessica Moretti rompe il silenzio | Chi sono davvero

Crans Montana, luogo simbolo di bellezza e tranquillità, torna al centro dell’attenzione dopo il tragico incendio di Capodanno che ha causato la perdita di quaranta giovani. Le indagini proseguono, cercando di fare luce su quanto accaduto e sulle cause dell’incidente. In questo contesto, emergono anche nuove testimonianze e riflessioni, mentre la comunità si confronta con il dolore e la necessità di capire.

La tragedia del rogo di Capodanno a Crans-Montana, costata la vita a quaranta ragazzi, continua a sollevare interrogativi e a portare alla luce nuovi elementi. Al centro dell’attenzione, oltre ai titolari dei locali, emerge ora anche la figura di Jean-Marc Gabrielli, considerato il ‘figlioccio’ di Jacques Moretti e indicato negli atti come il fidanzato di Cyane Panini, una delle vittime. “Jacques e Jessica? Li stimo enormemente. Come sono? Persone che fanno le cose con passione, presenti nei loro affari e pieni di umanità, hanno lavorato e lavorano tanto». «I loro dipendenti che sostengono che non ci fossero misure di sicurezza? Ma no, gli estintori c’erano, saremo in grado di dimostrarlo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Jessica e Jacques Moretti, chi sono i proprietari (già salvi) del locale di Crans-Montana Leggi anche: Chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana: si sono salvati Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans-Montana: 'C'è il pericolo di fuga', convalidato l'arresto di Jacques Moretti - Il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Constellation, a Crans- ansa.it

Crans-Montana, Jacques Moretti ammette: "La porta di sicurezza era chiusa da dentro" - Montana, Jacques Moretti ammette: 'La porta di sicurezza era chiusa da dentro' ... tg24.sky.it

Jacques e Jessica Moretti: i ristoratori francesi del bar di Crans-Montana colpito dall’incendio di Capodanno - Montana sono soprattutto giovani, perché il bar è noto per esser frequentato soprattutto da loro. ilsole24ore.com

Cyane Panine, aperto un profilo TikTok per la cameriera di Crans-Montana. L’amica: “Perdonami” x.com

C’era anche lui ieri mattina a Palazzo Chigi con i parenti delle vittime italiane di Crans-Montana, all’incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il capo del Dipartimento della Protezion - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.