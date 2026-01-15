Crans Montana i dipendenti del bar attaccano Jacques Moretti

L’incendio alla discoteca Le Constellation di Crans Montana ha causato gravi conseguenze, tra cui vittime e feriti. I dipendenti del bar coinvolto sono al centro delle indagini, mentre si cercano di chiarire le cause e le responsabilità legate alla gestione della sicurezza nel locale. La vicenda solleva importanti interrogativi sulla prevenzione e sulle misure adottate per tutelare clienti e staff.

La notte dell'incendio a Le Constellation ha lasciato dietro di sé morti, feriti gravissimi e una lunga scia di interrogativi sulla gestione del locale e sulla sicurezza. Nelle ore immediatamente successive al rogo, mentre emergono i primi dettagli dalle carte giudiziarie e dalle testimonianze, prende forma il quadro di un ambiente giovane, precario, segnato da turni massacranti e da una catena di responsabilità ancora tutta da chiarire. Un mosaico di voci che racconta non solo ciò che è accaduto, ma anche ciò che, forse, si sarebbe potuto evitare. Davanti al poliziotto che la interroga, la mattina del primo gennaio, poche ore dopo l'incendio, Jessica Moretti – moglie del Corso – prova a ricostruire l'organico del locale.

