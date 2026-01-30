Crans Montana ha voluto la discesa libera nonostante il lutto ma viene fermata perché cadono tutte anche Vonn

La discesa libera a Crans Montana si era annunciata come uno degli eventi più attesi della stagione. Nonostante il lutto che ha colpito il mondo dello sci, gli organizzatori avevano deciso di mantenere la gara. Tuttavia, le condizioni meteo avverse hanno fatto cadere tutti gli atleti, compresa Lindsey Vonn, e l’evento è stato cancellato all’ultimo momento. L’arco del traguardo, dipinto di nero, e i messaggi di cordoglio sui striscioni testimoniano il dolore che ha coinvolto l’intera comunità sciistica.

E' una maledizione quella di Crans Montana. L'arco del traguardo è stato dipinto di nero, le feste sono state annullate, gli sponsor hanno ritirato i loro spazi pubblicitari e gli striscioni hanno mostrato un messaggio di cordoglio per le vittime: "I nostri pensieri sono con voi". Un mese dopo il devastante incendio che ha causato 40 vittime e 116 feriti, gli organizzatori avevano comunque deciso di tenere le gare di Coppa del Mondo, perché la vita doveva andare avanti in qualche modo girando le spalle a chi avrebbe voluto la cancellazione delle gare per rispetto delle vittime. La discesa però è stata fermata dopo la discesa di appena sei sciatrici: pista pericolosa.

