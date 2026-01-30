Questa mattina a Crans-Montana la discesa libera di sci femminile viene annullata dopo poche partenze. Diverse atlete sono cadute una dopo l’altra, creando un quadro troppo pericoloso. Tra loro, Lindsay Vonn si è infortunata cadendo, mentre Monsen è rimasta ferita al volto. La gara viene interrotta per motivi di sicurezza, lasciando gli organizzatori a valutare cosa fare in vista delle prossime prove.

Alcune atlete sono cadute una dopo l'altra: per questa ragione, la discesa libera valida per la Coppa del Mondo di sci femminile a Crans-Montana è stata annullata dopo appena pochissime partenze perché ritenuta troppo pericolosa. Dopo un'ora dall'inizio della competizione, infatti, erano soltanto sei atlete e tre di queste e sono cadute con altrettante interruzioni: tra di loro anche la campionessa americana Lindsey Vonn - 41 anni e leader della classifica di disciplina - che si è rialzata da sola ma zoppicando e toccandosi ripetutamente il ginocchio sinistro. Cosa è successo alle atlete. Se possibile è andata ancora peggio alla sciatrice norvegese Marte Monsen: arrivata al traguardo, ha sbattuto cadendo contro le reti di protezione perdendo anche il casco nell'impatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, annullata la discesa libera di sci: cade Lindsay Vonn, Monsen ferita al volto

Approfondimenti su Crans Montana

Lindsey Vonn si infortuna sulla pista di Crans Montana durante la prova di discesa libera.

La discesa libera di Crans Montana è stata annullata all’ultimo minuto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Crans Montana, per Brignone e Goggia rischio disastro bis: seconda prova cancellata e discesa accorciata; Crans Montana, spunta un audio di Moretti: Se la schiuma cade, bisognerà lasciarla. I pannelli rotti del soffitto sostenuti con...; Crans-Montana test per i Giochi, Brignone attesa nella libera; Crans Montana, tensione tra le procure: Roma chiede un incontro, da Sion rinvii e ancora nessun atto.

Crans-Montana, la discesa annullata dopo 6 cadute, ansia per Lindsey VonnAGI - La discesa libera femminile di Coppa del mondo di Crans-Montana è stata annullata a seguito delle condizioni di visibilità e meteo (nevicata in atto) ritenute non sicure per la sicurezza delle a ... msn.com

Crans Montana, annullata la discesa dopo una sola ora: la motivazione della giuria. Paura VonnA una settimana dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 la 41enne statunitense è finita sulle reti di sicurezza dopo aver perso il controllo atterrando da un salto ... tuttosport.com

L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana. Salgono a quattro gli indagati. Ai coniugi Moretti si aggiungono due addetti alla sicurezza del comune, saranno interrogati la prossima settimana dalla procura elvetica. Oggi ascoltata una testimone. - facebook.com facebook

Lindsey Vonn cade a Crans Montana a pochi giorni dalle Olimpiadi e si tocca il ginocchio x.com