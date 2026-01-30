Crans-Montana annullata la discesa libera di sci | cade Lindsay Vonn Monsen ferita al volto
Questa mattina a Crans-Montana la discesa libera di sci femminile viene annullata dopo poche partenze. Diverse atlete sono cadute una dopo l’altra, creando un quadro troppo pericoloso. Tra loro, Lindsay Vonn si è infortunata cadendo, mentre Monsen è rimasta ferita al volto. La gara viene interrotta per motivi di sicurezza, lasciando gli organizzatori a valutare cosa fare in vista delle prossime prove.
Alcune atlete sono cadute una dopo l'altra: per questa ragione, la discesa libera valida per la Coppa del Mondo di sci femminile a Crans-Montana è stata annullata dopo appena pochissime partenze perché ritenuta troppo pericolosa. Dopo un'ora dall'inizio della competizione, infatti, erano soltanto sei atlete e tre di queste e sono cadute con altrettante interruzioni: tra di loro anche la campionessa americana Lindsey Vonn - 41 anni e leader della classifica di disciplina - che si è rialzata da sola ma zoppicando e toccandosi ripetutamente il ginocchio sinistro. Cosa è successo alle atlete. Se possibile è andata ancora peggio alla sciatrice norvegese Marte Monsen: arrivata al traguardo, ha sbattuto cadendo contro le reti di protezione perdendo anche il casco nell'impatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sci, Vonn cade sulla pista di Crans Montana: discesa libera annullata per pista pericolosa
Lindsey Vonn si infortuna sulla pista di Crans Montana durante la prova di discesa libera.
Crans Montana, annullata la discesa libera: paura per Vonn a pochi giorni dai Giochi
La discesa libera di Crans Montana è stata annullata all'ultimo minuto.
