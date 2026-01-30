Crans-Montana gli audio delle chiamate ai soccorsi | Penso che i miei amici siano morti

La notte di Capodanno a Crans-Montana è stata segnata da un incendio devastante al bar ‘Le Constellation’. Le chiamate ai soccorsi rivelano il panico e la paura di chi si trovava all’interno: “Penso che i miei amici siano morti”, si sente dire in alcuni audio pubblicati dall’emittente francese Bfmtv. Sono 40 le vittime e 116 i feriti, numeri che fanno riflettere sulla brutalità di quella tragedia.

L'emittente televisiva francese Bfmtv ha ottenuto e pubblicato le registrazioni di alcune chiamate ai servizi di emergenza svizzeri effettuate la notte di Capodanno a Crans-Montana, quando un incendio scoppiato nel bar 'Le Constellation' ha ucciso 40 persone e ne ha ferite 116. Nell'arco di un'ora e mezza, dall'1.30 alle 3 dell'1 gennaio, sono state effettuate 171 chiamate al 144, il servizio di emergenza medica svizzero. " Vorrei che veniste perché c'è un'emergenza alla Constellation ", si sente in una prima chiamata. "Per favore, signora, qui è Le Constellation a Crans-Montana, c'è un incendio, ci sono dei feriti ", chiede aiuto un'altra persona in difficoltà gridando, "dovete mandare aiuto, ci sono troppi feriti! ".

