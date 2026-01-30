Crans-Montana le prime chiamate ai soccorsi | Venite c' è un' emergenza

Alle 1:30 di notte, poco dopo mezzanotte, arrivano le prime chiamate di emergenza da Crans-Montana. Una voce preoccupata chiede ai soccorsi di intervenire subito, perché c’è un incendio al locale Le Constellation. In poco tempo, l’incendio divampa, portando via 40 vite e lasciando 116 persone ferite. La scena si svolge nel silenzio della notte, mentre i soccorritori si preparano ad affrontare uno dei peggiori roghi degli ultimi anni in Svizzera.

"Vorrei che veniste, perché c'è un'emergenza al Constellation ": questa la prima chiamata di emergenza giunta alle 1:30 del primo gennaio al centralino del numero di soccorso svizzero 114, subito dopo l'inizio del rogo nel locale Le Constellation a Crans-Montana, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. In quella notte le telefonate di segnalazione sono state 171 in un'ora e mezza. Alcune di queste registrazioni sono state trasmesse dalla televisione francese BfmTv, che ha avuto accesso ai file contenuti negli atti dell'inchiesta. "Per favore, è il Constellation a Crans-Montana signora, c'è un incendio, ci sono dei feriti", si sente un'altra persona in preda alla disperazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Una serie di chiamate di emergenza provenienti da Crans-Montana rivela la paura e la confusione delle persone coinvolte nella tragedia.

Manfredi Marcucci, il 16enne romano coinvolto nella tragedia di Crans-Montana, ha finalmente lasciato il coma farmacologico.

Crans-Montana, l'arrivo dei soccorsi sul luogo dell'incendio

