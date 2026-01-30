Crans Montana fiaccole accese in bocca ai clienti | le foto cancellate smentiscono la titolare del Constellation

A Crans-Montana si torna a parlare del tragico incendio al Constellation, che ha costretto le autorità a riaprire il caso. I testimoni hanno raccontato di fiaccole accese in bocca ai clienti, una scena terribile che ha lasciato tutti scioccati. La titolare del locale aveva smentito questa versione, ma ora le nuove foto cancellate mostrano chiaramente cosa è successo. Il processo va avanti, mentre si cerca di capire come si sia potuto arrivare a una tragedia così grave.

A Crans-Montana il processo sull'incendio del locale Constellation, che ha causato 40 morti e 116 feriti, si arricchisce di nuovi elementi. A smentire la linea difensiva di Jessica Moretti, proprietaria del club, sono immagini pubblicate e poi cancellate dai social del locale, che mostrerebbero un uso estremamente disinvolto delle fiaccole decorative, le cosiddette "fontane magiche". Le foto — come riporta il Messaggero — ritraggono giovanissimi clienti con le fiaccole accese in bocca durante le feste. Le immagini sarebbero state rimosse poche ore dopo l'incendio, divampato proprio in relazione all'uso di questi dispositivi pirotecnici.

Crans-Montana, Jacques Moretti arrestato: è il titolare del bar 'Le Constellation'
Jacques Moretti, proprietario del bar 'Le Constellation' a Crans-Montana, è stato arrestato e posto in custodia cautelare.

Crans-Montana, fermato Jacques Moretti, titolare de Le Constellation | «La notte della strage tolsero dai social i video del locale»
A Crans-Montana, Jacques Moretti, titolare di Le Constellation, è stato fermato in seguito a un grave incidente che ha coinvolto morti e feriti.

Crans-Montana, indagato il responsabile comunale per la sicurezza pubblica

Crans-Montana, chi sono i nuovi indagati: il responsabile del servizio di sicurezza pubblica del Comune e il predecessore

Crans-Montana, Bertolaso: Pazienti in miglioramento, speriamo presto dimissioni

A quasi un mese dalla strage di Crans Montana è stata dimessa dall'ospedale di Cesena Eleonora Palmieri. La 29enne originaria di Cattolica e residente a San Giovanni in Marignano, nel Riminese, era rimasta ferita durante l'incendio divampato la notte di C

Crans-Montana, Eleonora Palmieri dimessa dal Centro ustionati di Cesena. "Percorso ancora lungo"

