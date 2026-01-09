Jacques Moretti, proprietario del bar ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, è stato arrestato e posto in custodia cautelare. L’arresto si collega all’incendio avvenuto nella notte di Capodanno, che ha causato la morte di 40 persone. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’evento tragico e sulle eventuali responsabilità legate alla gestione del locale.

È stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, dove nella notte di Capodanno è scoppiato un incendio che ha ucciso 40 persone. L’arresto è avvenuto dopo l’interrogatorio dell’uomo, come ha appreso Bfmtv da fonti concordanti. La moglie, Jessica Moretti, è libera. Jacques Moretti: chi è il proprietario del bar ‘Le Constellation’. Jacques Moretti è originario di Ghisonaccia, in Alta Corsica, mentre la moglie, Jessica, è originaria della Costa Azzurra e ha studiato tra Antibes e Monaco. La coppia era ben integrata nella località alpina svizzera di Crans-Montana, dove risiedeva stabilmente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, Jacques Moretti arrestato: è il titolare del bar ‘Le Constellation’

Leggi anche: Crans-Montana, arrestato il titolare de Le Constellation Jacques Moretti

Leggi anche: Crans-Montana, arrestato il proprietario di Le Constellation Jacques Moretti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Crans Montana – Jacques Moretti e la presunta amicizia con l’imprenditore corso “sotto…; Crans-Montana, il giallo dei 4 milioni e i sospetti sui coniugi Jacques e Jessica Moretti; La misteriosa scalata dei Moretti: dai guai in Corsica ai locali vip.

Crans-Montana, Jacques Moretti arrestato: è il titolare del bar ‘Le Constellation’ - È stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans- lapresse.it