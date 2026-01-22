Eleonora Palmieri sopravvissuta a Crans-Montana | le immagini dall’ospedale in cui mostra le ustioni

Eleonora Palmieri, veterinaria di Cattolica, sopravvissuta all’incidente di Crans-Montana, condivide le immagini delle ustioni subite in un video che testimonia la sua resilienza. Questa testimonianza, diffusa online, rappresenta un messaggio di forza e speranza, evidenziando il percorso di rinascita di una giovane donna che ha affrontato una prova difficile.

La forza di una rinascita passa attraverso i pixel di un video che commuove il web.  Eleonora Palmieri, la veterinaria ventinovenne di Cattolica scampata miracolosamente alla tragedia di  Crans-Montana, ha deciso di riprendersi il proprio spazio nel mondo digitale con un messaggio che è un inno alla resilienza. Nel post pubblicato su Instagram, la giovane alterna frammenti di pura felicità — baci rubati al fidanzato e l’adrenalina di un concerto — a immagini crude e autentiche della sua degenza: i primi passi faticosi in corsia e i segni profondi lasciati dal destino sul volto e sulle mani. In calce a questo montaggio di vita e dolore, una frase che suona come un imperativo:  «Non smettere mai di onorare la vita». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

