eleonora palmieri racconta crans montana con le sue cicatrici

Eleonora Palmieri narra Crans-Montana, un luogo segnato da eventi dolorosi. Dietro le statistiche di una tragedia che ha scosso l’Europa, si celano le storie di chi affronta le conseguenze e cerca di riprendere la vita. Questo racconto mette in luce le cicatrici invisibili di una comunità che, nonostante tutto, continua il suo percorso di ricostruzione e speranza.

AGI - Dietro i numeri di una tragedia che ha sconvolto l'Europa, ci sono i volti e le cicatrici di chi sta lottando per tornare alla normalità. Uno di questi volti è quello di Eleonora Palmieri, la 29enne rimasta gravemente ferita nel rovinoso incendio divampato la notte di Capodanno nel locale "Le Constellation" a Crans-Montana, in Svizzera. In un video condiviso sui social, Eleonora ha deciso di mostrare i segni del fuoco sulla sua pelle: un montaggio di immagini che alterna la spensieratezza di prima del rogo alla dura realtà della terapia intensiva. Le cicatrici di Eleonora. Le cicatrici sul suo volto non sono solo il segno del dolore, ma il simbolo di una sopravvivenza che lei stessa definisce un miracolo. 🔗 Leggi su Agi.it

Crans-Montana, le prime parole di Eleonora Palmieri dalla terapia intensiva: «Stiamo combattendo per guarire»

Eleonora Palmieri ustionata a Crans-Montana sta meglio. "Presto trasferita in Romagna"

