Eleonora Palmieri lascia l'ospedale di Crans-Montana. La giornalista annuncia che ora la sua battaglia continua con fisioterapia, medicazioni frequenti e un lavoro importante sulla mente. La sua voce trasmette determinazione e volontà di riprendersi, pronta a affrontare le prossime sfide.

Eleonora Palmieri, la 29enne riminese ferita nell'incendio di Crans-Montana, è stata dimessa giovedì dall'ospedale Bufalini di Cesena. Era stata trasferita dal Niguarda di Milano al Centro Grandi Ustionati Romagna il 21 gennaio. Le sue condizioni di salute sono state definite "buone" dalla stessa Ausl Romagna. "Grazie a chi ha curato le mie ferite e a chi continua a sostenermi con il proprio affetto: sapere di non essere sola in questo lungo viaggio è la mia forza più grande", ha commentato Palmieri tramite l'azienda sanitaria., "Si conclude la mia degenza presso l'ospedale Bufalini di Cesena, ma il mio legame con questo centro non si spezza - ha dichiarato Palmieri -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Crans-Montana, Eleonora Palmieri dimessa dall'ospedale

La 29enne Eleonora Palmieri è stata dimessa dall’ospedale.

Eleonora Palmieri, veterinaria di Cattolica, sopravvissuta all’incidente di Crans-Montana, condivide le immagini delle ustioni subite in un video che testimonia la sua resilienza.

.CRANS-MONTANA, ELEONORA PALMIERI DIMESSA DALL’OSPEDALE:“SAPERE DI NON ESSERE SOLA È LA MIA FORZA”

Crans-Montana, Eleonora dimessa dall’ospedale: Grazie di cuore a tutti, non sono solaEleonora Palmieri, dopo il rogo di Crans-Montana in cui è rimasta ferita, è stata dimessa dal Centro Grandi Ustionati di Cesena. Ad attenderla è un percorso lungo, fatto di medicazioni e psicoterapia, ... ildigitale.it

Crans-Montana, dimessa Eleonora Palmieri. La veterinaria riminese è tornata a casa: «Sapere di non essere sola è la mia forza più grande»Eleonora Palmieri è stata dimessa dal Centro Grandi Ustionati di Cesena, dove era ricoverata per le ferite riportate nell’incendio del locale Le Constellation di Crans-Montana. Per lei, però, la strad ... vanityfair.it

