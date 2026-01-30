Cancellata la gara di sci a Crans Montana | condizioni troppo pericolose Lindsey Vonn cade malissimo
La gara di sci a Crans Montana è stata cancellata all’ultimo minuto. Le condizioni meteorologiche troppo avverse hanno reso la discesa libera troppo pericolosa. Lindsey Vonn è caduta subito dopo la partenza, mentre Monsen è stata trasportata in elicottero dopo un infortunio grave. La manifestazione si è conclusa con un colpo di scena e molte preoccupazioni per la sicurezza degli atleti.
Vonn è caduta pochi secondi dopo la partenza, Monsen è stata portata via in elicottero dopo un infortunio tremendo: la discesa libera di Crans Montana è stata annullata per le condizioni meteo avverse che la rendevano troppo pericolosa.🔗 Leggi su Fanpage.it
