Cancellata la gara di sci a Crans Montana | condizioni troppo pericolose Lindsey Vonn cade malissimo

La gara di sci a Crans Montana è stata cancellata all’ultimo minuto. Le condizioni meteorologiche troppo avverse hanno reso la discesa libera troppo pericolosa. Lindsey Vonn è caduta subito dopo la partenza, mentre Monsen è stata trasportata in elicottero dopo un infortunio grave. La manifestazione si è conclusa con un colpo di scena e molte preoccupazioni per la sicurezza degli atleti.

