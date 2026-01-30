Crans-Montana dimessa Eleonora Palmieri La veterinaria riminese è tornata a casa | Sapere di non essere sola è la mia forza più grande

La veterinaria riminese Eleonora Palmieri è tornata a casa dopo essere stata dimessa dal Centro Grandi Ustionati di Cesena. Era ricoverata da settimane a causa delle ferite riportate nell’incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana. Ora si sente più forte, dice, perché sa di non essere sola.

La giovane veterinaria, che nei giorni scorsi aveva condiviso sui social le immagini del suo volto ferito, è stata dimessa dal Centro Grandi Ustionati Romagna dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverata dal 21 gennaio. «Le sue condizioni di salute sono buone», ha fatto sapere l'Ausl in una nota che riporta anche i pensieri della ragazza. Il percorso di guarigione, però, è tutt'altro che concluso. «Forse molti non sanno che le ustioni sono traumi profondamente diversi dagli altri. Il percorso non si esaurisce con la fine del ricovero. È una strada che per me durerà almeno un paio d'anni.

Eleonora Palmieri, la veterinaria di 29 anni di San Giovanni in Marignano, è stata dimessa dall’ospedale.

La 29enne Eleonora Palmieri è stata dimessa dall’ospedale.

