Eleonora Palmieri dimessa dopo la tragedia di Crans-Montana | Sapere di non essere sola è la mia forza più grande

Eleonora Palmieri, la veterinaria di 29 anni di San Giovanni in Marignano, è stata dimessa dall’ospedale. Dopo la tragedia dell’incendio di Capodanno in Svizzera, ha scritto sui social che il suo vero tesoro è sapere di non essere sola. La ragazza ha appena lasciato il reparto, con le cicatrici ancora visibili, ma con la forza di chi ha superato un’esperienza terribile.

Rimini, 29 gennaio 2026 – “Sapere di non essere sola in questo viaggio è la mia forza più grande”. E’ stata dimessa Eleonora Palmieri, la veterinaria 29enne di San Giovanni in Marignano, sopravvissuta al tragico incendio di Crans-Montana nelle notte di Capodanno e che meno di una settimana fa ha postato le foto delle cicatrici e dell’ospedale sui social. Parla Eleonora Palmieri dopo l’inferno di Crans-Montana: “Ho visto il fuoco risalire le scale, di notte ho ancora paura” Il bollettino medico e la dimissione dal Centro Grandi Ustionati. Le sue condizioni di salute, hanno scritto i medici nel bollettino, sono buone e proprio oggi è uscita dal Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena dove era stata ricoverata il 21 gennaio scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo l'incidente di Crans Montana, Eleonora Palmieri si presenta con il volto segnato, testimone della sua esperienza e della sua determinazione.

Eleonora Palmieri, sopravvissuta a Crans Montana, condivide il suo percorso di recupero nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano.

