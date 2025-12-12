Vecchia a chi? Lindsey Vonn ha vinto una discesa libera a 41 anni 2.830 giorni dopo l’ultima

A 41 anni, Lindsey Vonn ha conquistato una vittoria in discesa libera, dimostrando che l’età non è un limite nello sport. Questa impresa, avvenuta a oltre 2.800 giorni dalla sua ultima vittoria, rappresenta un traguardo sorprendente e simbolico, sottolineando la sua determinazione e longevità nel mondo dello sci alpino.

Ha vinto Lindsey Vonn. Frase che qualche anno fa non era una notizia, e oggi sì: ha vinto la discesa libera di St. Moritz, la prima della Coppa del Mondo di quest’anno. E lo ha fatto a 41 anni, dopo 2.830 giorni fa. dall’ultima vittoria. Lo ha fatto dopo essere tornata a gareggiare la scorsa stagione dopo più di cinque anni, dal ritiro annunciato nel febbraio del 2019. Lo ha fatto con un ginocchio quasi interamente ricostruito. E con questa sono 83 vittorie in Coppa del Mondo. In un’intervista di un paio di anni fa alla Faz Vonn raccontò a bocce ferme com’era fatto il suo rapporto con l’agonismo estremo e con il dolore per i mille infortuni che aveva subito. Ilnapolista.it

