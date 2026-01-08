Crans-Montana l' accusa a Jessica Moretti | Ferita? Ha mentito

A una settimana dal tragico incendio a Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, in cui sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite, le autorità continuano le indagini. Jessica Moretti, coinvolta nell'incidente, è stata accusata di aver mentito sulla sua condizione dopo l’incendio. Gli investigatori analizzano dettagli e testimonianze per ricostruire l’accaduto e chiarire le dinamiche della tragedia.

A una settimana dal rogo che la notte di Capodanno ha trasformato il locale Le Constellation in una trappola mortale, causando 40 morti e 116 feriti, molti dei quali giovani asfissiati o calpestati nel panico, gli investigatori svizzeri stanno ricostruendo la tragedia frame per frame grazie a decine di video acquisiti.Le riprese provengono dalle telecamere di sorveglianza interne ed esterne, ma soprattutto dai cellulari dei partecipanti: immagini inizialmente criticate perché i ragazzi continuavano a filmare mentre il fumo avanzava, ma oggi considerate prove cruciali.Affidate a esperti dell’Università di Losanna, dell’Istituto di polizia svizzero e dell’Istituto forense di Zurigo, queste registrazioni potrebbero rivoluzionare l’inchiesta coordinata da quattro procuratrici cantonali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, l'accusa a Jessica Moretti: "Ferita? Ha mentito" Leggi anche: Crans-Montana, l’accusa choc: “Jessica Moretti ferita? Ha mentito” Leggi anche: Crans-Montana, l’accusa a Jessica Moretti: «In fuga con la cassa durante l’incendio» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana, l’accusa a Jessica Moretti: «In fuga con la cassa durante l’incendio»; Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono a piede libero?; Crans Montana, Jessica Moretti sarebbe scappata dal rogo con la cassa del locale in braccio: la fuga della proprietaria ripresa dalle...; Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cass…. Inchiesta sulla strage di Crans-Montana, pioggia di critiche sui pm svizzeri: “Arrestate i titolari del bar. C’è il pericolo di fuga” - Il legale delle famiglie: “Procedure scorrette, rischiamo di rifare tutto” ... quotidiano.net

Crans Montana, dai video la verità: Jessica Moretti in fuga con la cassa, nessun dipendente sembra intervenire, cosa è successo davvero a Le Constellation? - Cosa è successo in quei pochi minuti trascorsi tra l’innesco dell'incendio e il flashover che ha causato 40 morti e 116 feriti a Le Constellation, il locale di Crans ... msn.com

Crans-Montana, l’accusa a Jessica Moretti: «In fuga con la cassa durante l’incendio» - Crans Montana, si parla di un video che ritrae Jessica Moretti con le ustioni al braccio. msn.com

Nel giorno straziante dei funerali delle vittime del rogo di Capodanno, mi colpisce molto questa notizia rilanciata dal Fatto: “Dai bar di Crans-Montana agli immobili senza mutuo: la sorprendente ascesa economica dei coniugi Moretti”. In pochi anni Jacques e J - facebook.com facebook

Crans-Montana, l’addio dei genitori a Sofia Prosperi: “Era una figlia libera, vivete come lei” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.