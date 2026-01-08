Crans-Montana l' accusa a Jessica Moretti | Ferita? Ha mentito

A una settimana dal tragico incendio a Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, in cui sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite, le autorità continuano le indagini. Jessica Moretti, coinvolta nell'incidente, è stata accusata di aver mentito sulla sua condizione dopo l’incendio. Gli investigatori analizzano dettagli e testimonianze per ricostruire l’accaduto e chiarire le dinamiche della tragedia.

A una settimana dal rogo che la notte di Capodanno ha trasformato il locale Le Constellation in una trappola mortale, causando 40 morti e 116 feriti, molti dei quali giovani asfissiati o calpestati nel panico, gli investigatori svizzeri stanno ricostruendo la tragedia frame per frame grazie a decine di video acquisiti.Le riprese provengono dalle telecamere di sorveglianza interne ed esterne, ma soprattutto dai cellulari dei partecipanti: immagini inizialmente criticate perché i ragazzi continuavano a filmare mentre il fumo avanzava, ma oggi considerate prove cruciali.Affidate a esperti dell’Università di Losanna, dell’Istituto di polizia svizzero e dell’Istituto forense di Zurigo, queste registrazioni potrebbero rivoluzionare l’inchiesta coordinata da quattro procuratrici cantonali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

