Cosa sappiamo sulla morte del banchiere ucraino Alexander Adarich | dai segni sul collo alla caduta dalla finestra

La morte di Alexander Adarich, il banchiere ucraino di 54 anni, resta avvolta nel mistero. È caduto dal quarto piano di un edificio a Milano, ma ancora non sono chiare le cause di quella caduta. Sui segni sul suo collo ci sono dubbi e le indagini continuano a cercare risposte.

Ci sono ancora molti punti di domanda attorno alla morte di Alexander Adarich, il banchiere di 54 anni che è precipitato dal quarto piano di uno stabile a Milano. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo a Alexander Adarich, l'ex banchiere ucraino trovato morto a Milano. Milano torna a parlare dell'uomo trovato morto dopo essere precipitato da una finestra di un bed and breakfast. La tesi del suicidio non convince, virano sull'omicidio mascherato da gesto volontario le indagini sulla morte di Alexander Adarich, ex banchiere e manager d'affari di nazionalità ucraina ma anche cittadinanza romena, trovato morto a Milano. L'uomo è precipitato da una finestra la sera del 23 gennaio. L'autopsia chiarirà se si è trattato di suicidio simulato ovvero se sia stato ucciso.

