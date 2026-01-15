Parco di via Ardoino | anticipati gli incontri pubblici del 19 e 20 gennaio

Il percorso partecipativo sul progetto del nuovo parco di via Ardoino prosegue con due incontri pubblici, programmati per lunedì 19 e martedì 20 gennaio alle ore 17. Questi appuntamenti offrono l’opportunità di conoscere e contribuire alle fasi di sviluppo del progetto. La partecipazione è aperta a tutti e rappresenta un momento di confronto importante per la comunità.

Prosegue con due nuovi appuntamenti, lunedì 19 e martedì 20 gennaio alle ore 17 – e non più alle 17.30 – il percorso partecipativo sul progetto del nuovo parco di via Ardoino. Gli incontri si terranno all'auditorium del Matitone, in via di Francia 1.Il primo confronto si è tenuto scorso 15.

