Sampierdarena nuovo parco di via Ardoino | quattro nuovi incontri pubblici

Genovatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue con quattro nuovi incontri, dopo la commissione municipale dello scorso settembre aperta al pubblico, il percorso partecipativo sul progetto del nuovo parco di via Ardoino, a Sampierdarena, relativo al progetto di rigenerazione urbana della bassa Valpolcevera e compreso nel più ampio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

