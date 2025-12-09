Sampierdarena nuovo parco di via Ardoino | quattro nuovi incontri pubblici
Prosegue con quattro nuovi incontri, dopo la commissione municipale dello scorso settembre aperta al pubblico, il percorso partecipativo sul progetto del nuovo parco di via Ardoino, a Sampierdarena, relativo al progetto di rigenerazione urbana della bassa Valpolcevera e compreso nel più ampio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Vicoli e crack, nuovo piano di controlli a Genova. Stop al bar di Sampierdarena dove si preparavano le dosi
Voltini ferroviari Sampierdarena, associazioni e commercianti di nuovo a rischio sfratto
Il 22 novembre segna un nuovo, entusiasmante capitolo a Genova Sampierdarena. Non è solo l’apertura di un ufficio, ma l’inizio di un’avventura professionale che unisce tradizione, esperienza e la freschezza di nuove idee. Congratulazioni al papà Leonardo - facebook.com Vai su Facebook
Nuova area pedonale in via Rolando: inaugurato il progetto Genova Street Lab - Presentati gli interventi di urbanistica tattica a Sampierdarena: un anno di sperimentazione per valutare l’impatto sugli spazi pubblici e sulla vivibilità del quartiere ... Come scrive msn.com
