Cosa prevede il nuovo patto sui parchi dei colli bolognesi
L’Amministrazione di Bologna ha firmato un nuovo accordo con il Comitato Comicolli per migliorare la cura dei parchi sui colli. L’obiettivo è rendere gli spazi verdi più puliti e gestiti insieme, coinvolgendo direttamente cittadini e amministratori. Con questa collaborazione, si vuole puntare a un salto di qualità nella gestione dei parchi pubblici, rendendoli più belli e più curati per tutti.
L'accordo è stato presentato a Palazzo d’Accursio. Nell'occasione si è anche discusso di alcune criticità legate all'area collinare, dove si invocano più presidi e una migliore gestione dei rifiuti “Un salto di qualità nella cura dello spazio pubblico”. Questo l'obiettivo che si prefigge il nuovo patto di collaborazione tra l’Amministrazione e il Comitato Comicolli per la pulizia e la gestione condivisa degli spazi verdi pubblici della collina bolognese. All’incontro di presentazione odierno, tenutosi a Palazzo d'Accursio, erano presenti il sindaco Matteo Lepore, l’assessore ai Lavori pubblici, manutenzione e pulizia della città Simone Borsari, i rappresentanti dei quartieri e per Comicolli il presidente Francesco Cigognani Simoncini e la vicepresidente Anna Maria Cesari.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Di colle in colle... escursione sui colli bolognesi
Un'escursione tra i colli bolognesi permette di scoprire i paesaggi che caratterizzano la città, offrendo un’opportunità di relax e di contatto con la natura.
I redditi dei bolognesi. I più benestanti vivono tra Colli e centro storico. Bolognina più ’povera’
A Bologna, i dati sui redditi raccontano diverse realtà.
