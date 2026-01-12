Di colle in colle escursione sui colli bolognesi

Un'escursione tra i colli bolognesi permette di scoprire i paesaggi che caratterizzano la città, offrendo un’opportunità di relax e di contatto con la natura. Attraverso percorsi semplici e accessibili, si potranno apprezzare i panorami tipici di questa zona, lontani dal trambusto urbano. Un modo tranquillo per conoscere meglio il territorio e immergersi nella sua atmosfera autentica.

Saliremo sui colli bolognesi, proprio quelli che fanno spesso da sfondo alla nostra città, come se fossero un dipinto lontano in fondo ai viali. Partiremo dalla valle del Reno: da Casalecchio e dal suo grande parco Talon. Toccheremo Monte Grana, il Parco Cavaioni, Monte Paderno (il punto più alto. Escursione al Pianoro del Mottolone - Colli Euganei a 6 zampe il 18 gennaio 2026; Trekking con fido sui Colli Berici. Escursione sui colli e visite guidate con degustazioni - Primo appuntamento, domattina alle 9 all'ingresso del parco Talon di Casalecchio, per il cartellone dell'Open weekend dei Colli Bolognesi: visite guidate, escursioni, degustazioni, mostre e fiere. DOMENICA 25 GENNAIO ci aspetta un'escursione sul MONTE SANTA CECILIA: CAMMINANDO TRA I PANORAMI DEI COLLI EUGANEI E ANTICHE ROVINE Un'escursione tra natura, panorami e storia nel cuore dei Colli Euganei. l'itinerario si snoda tra bosc

