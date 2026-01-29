A Bologna, i dati sui redditi raccontano diverse realtà. Le persone più ricche vivono tra i Colli e il centro storico, mentre la Bolognina si conferma più povera. La città si svela attraverso le storie di chi ha di più e di chi fa fatica a arrivare alla fine del mese.

Quando i numeri diventano storie, Bologna si racconta con un linguaggio intenso e profondo. Storie di donne e uomini, da chi trascorre una vita più agiata a chi invece fa fatica a sbarcare il lunario. Una fotografia ben chiara anche nel 2025, uno ’scatto’ che si basa sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2024 e riferite ai guadagni dell’anno d’imposta 2023. Dall’analisi dei dati emerge un quadro economico aggiornato, preciso, capace di disegnare una geografia sociale della città e della sua provincia che parla di crescita, ma anche di disuguaglianze. Secondo il report ufficiale della Città Metropolitana di Bologna, basato sui dati trasmessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, i contribuenti della Città Metropolitana sono 805. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I redditi dei bolognesi. I più benestanti vivono tra Colli e centro storico. Bolognina più ’povera’

Approfondimenti su Bologna Redditi

La crescente disuguaglianza economica, con lo 0,01% della popolazione che detiene tre volte più ricchezza della metà più povera del mondo, rappresenta una sfida urgente.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bologna Redditi

Argomenti discussi: I redditi dei bolognesi. I più benestanti vivono tra Colli e centro storico. Bolognina più ’povera’; Cartello nel cuore dell’industria bolognese? L’Antitrust accende un faro sul packaging.

Redditi dei parlamentari bolognesi 2025, chi è il più ricco? La classificaBologna, 4 novembre 2025 – Sul sito della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono stati pubblicati i redditi dei parlamentari. Per quanto riguarda la ‘pattuglia’ dei bolognesi nella ... ilrestodelcarlino.it

Dichiarazioni dei redditi 2024: in Emilia-Romagna 25.900 euro di imponibile medioL’analisi di redditi, retribuzioni, povertà e consumi in Emilia-Romagna – condotta dall’Istituto ricerche economiche sociali (Ires) per il sindacato Cgil ... ravennaedintorni.it

Cia - Agricoltori Italiani - Chieti Pescara. HUNTR/X · Golden (David Guetta REM/X). : Hai tutto pronto Documenti personali, redditi 2024, conti, casa, veicoli e spese. Porta i documenti, all’ISEE pensiamo noi Pe - facebook.com facebook