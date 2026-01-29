I redditi dei bolognesi I più benestanti vivono tra Colli e centro storico Bolognina più ’povera’

A Bologna, i dati sui redditi raccontano diverse realtà. Le persone più ricche vivono tra i Colli e il centro storico, mentre la Bolognina si conferma più povera. La città si svela attraverso le storie di chi ha di più e di chi fa fatica a arrivare alla fine del mese.

Quando i numeri diventano storie, Bologna si racconta con un linguaggio intenso e profondo. Storie di donne e uomini, da chi trascorre una vita più agiata a chi invece fa fatica a sbarcare il lunario. Una fotografia ben chiara anche nel 2025, uno ’scatto’ che si basa sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2024 e riferite ai guadagni dell’anno d’imposta 2023. Dall’analisi dei dati emerge un quadro economico aggiornato, preciso, capace di disegnare una geografia sociale della città e della sua provincia che parla di crescita, ma anche di disuguaglianze. Secondo il report ufficiale della Città Metropolitana di Bologna, basato sui dati trasmessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, i contribuenti della Città Metropolitana sono 805. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

