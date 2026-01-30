Alla Camera scatta l’ennesimo scontro sulle concessioni alla destra estrema. Bonelli chiede ufficialmente alla Presidenza di revocare l’uso della sala stampa ai gruppi con ideologie nazifasciste. La questione diventa giorno dopo giorno più calda, mentre le polemiche si infiammano sui social e nei corridoi di Montecitorio.

“Rivolgo un appello formale alla Presidenza della Camera affinché intervenga immediatamente e revochi la concessione della sala stampa di Montecitorio a gruppi che si richiamano apertamente all’ideologia nazifascista. Consentire l’ingresso di naziskin e neofascisti negli spazi della Camera dei deputati rappresenta un oltraggio gravissimo alla memoria dei nostri padri e delle nostre madri costituenti”. Lo ha detto Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde nel suo intervento in aula, in merito alla conferenza stampa sulla ‘remigrazione’, organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, in programma venerdì alle 11. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Convegno estrema destra alla Camera, Bonelli: "Revocare sala stampa ai nazifascisti"

Approfondimenti su Monte Citorio Revoca

Questa mattina alla Camera, alcuni deputati di PD, M5S e Avs hanno occupato la sala stampa per bloccare una conferenza sul tema della remigrazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Monte Citorio Revoca

Argomenti discussi: Caso Furgiuele: l'estrema destra entra a Montecitorio, scoppia la protesta politica; La Lega porta la remigrazione alla Camera: il 30 gennaio la conferenza stampa con Casapound e altre sigle di estrema destra; Neofascisti a Montecitorio: la remigrazione arriva alla Camera con un deputato vicino a Vannacci; A palazzo dei Priori ospitati odio e razzismo: i Giovani dem contro un convegno in sala delle Colonne.

Tensione su convegno 'remigrazione' oggi alla Camera, Furgiuele: Si fa. Opposizioni: Va bloccatoTra gli ospiti Casapound e Forza Nuova. Il presidente Fontanaa lo giudica inopportuno ma il deputato leghista non desiste Il leghista Domenico Furgiuele non intende fare passi indietro. Se andrà cos ... adnkronos.com

Convegno estrema destra alla Camera, Bonelli: «Oltraggio dare la casa di Matteotti e Pertini ai nazifascisti»(LaPresse) - «Rivolgo un appello formale alla Presidenza della Camera affinché intervenga immediatamente e revochi la concessione della sala stampa di Montecitorio a gruppi che si richiamano apertamen ... msn.com

"A palazzo dei Priori ospitati odi0 e razzism0": i Giovani dem contro un convegno "riconducibile ad ambienti di estrema destra" https://www.viterbotoday.it/~go/i/53751470761782 - facebook.com facebook