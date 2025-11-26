Csinistra | domani conferenza stampa Bonelli-Fratoianni alla Camera

Iltempo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Domani, giovedì 27 novembre, alle 13, presso la Sala Stampa di Montecitorio, si terrà la conferenza stampa di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Al centro dell'incontro: la prospettiva politica dopo il voto delle regionali e la necessità di costruire una proposta di alternativa al governo della destra. Si legge in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

