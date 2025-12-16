L' Eccezione | spettacolo dei Magdaclan Circus in scena a Ceglie messapica

Il 17 dicembre, il Teatro Comunale di Ceglie Messapica ospiterà “L'eccezione”, lo spettacolo di circo dei Magdaclan Circus, nell'ambito della stagione di prosa organizzata da Puglia Culture e Armamaxa Teatro. Un evento che promette di sorprendere il pubblico con una rappresentazione innovativa e coinvolgente, arricchendo il cartellone culturale della città.

CEGLIE MESSAPICA - Continua la stagione di prosa del Comune di Ceglie Messapica con l'organizzazione di Puglia Culture e la curatela artistica di Armamaxa Teatro: il Teatro Comunale ospiterà, mercoledì 17 dicembre, alle 21:00, “L'eccezione”, il nuovo e sorprendente spettacolo di circo. Brindisireport.it

ECCEZIONE - video promo - MagdaClan circo

