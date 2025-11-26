Pitecus apre la stagione di prosa del teatro comunale di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Al via venerdì 28 novembre la stagione di prosa del Comune di Ceglie Messapica con l’organizzazione di Puglia Culture e la curatela artistica di Armamaxa teatro, che porterà in scena alcuni tra i migliori nomi del teatro nazionale e innovative esperienze artistiche di altissima. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

