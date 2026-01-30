conte e il peso dei vizi grillini

In questa fase, Giuseppe Conte si muove per allontanarsi dal fronte più radicale di Schlein. Cerca di riposizionarsi, puntando a sembrare più moderato, mentre la sfida per la guida della sinistra si fa sempre più accesa. Nel frattempo, Schlein si fa sempre più spinta dall’appoggio di Landini, lasciando intendere che il confronto tra i due leader si fa più acceso.

Nell'ambito della disfida per la leadership della sinistra tra Conte e Schlein emersa ormai palesemente, sembra che il furbissimo Conte stia cercando di riposizionarsi rispetto alla parte più moderata, visto il tendenziale estremismo di una Schlein tirata per le bretelle da Landini. È infatti intervenuto nei giorni scorsi sia ad un evento del Partito Socialista sia all'evento di lancio di una nuova associazione repubblicana lanciata da Giorgio La Malfa. Ma nonostante questi tentativi sembra proprio che i 5 Stelle si pongano come il partito del tanto peggio tanto peggio. Non contenti di quanto hanno combinato quando erano al governo, la loro manona guarda caso è palese negli aspetti peggiori di qualche grave questione all'attenzione della vita politica e dell'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

