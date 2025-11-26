Quanto hanno inciso certe politiche antivacciniste sul mancato aggiornamento del Piano pandemico? Se lo sono chiesto in tanti, in commissione Covid, dopo alcune rivelazioni degli auditi come l’ex capo di gabinetto di Roberto Speranza, Goffredo Zaccardi, e l’ex procuratore capo di Bergamo Antonio Chiappani, responsabile dell’inchiesta per epidemia colposa contro Giuseppe Conte e Speranza, naufragata al Tribunale dei ministri di Brescia. Entrambi saranno risentiti nei prossimi giorni, chissà che non possano rispondere sulle vicende che nel frattempo ha ricostruito il Giornale. Del mancato aggiornamento del Piano pandemico del 2006 - che tutti imputano agli ex responsabili della Prevenzione del ministero, oggi a processo a Roma (se ne riparlerà a marzo) - si parla anche nell’informativa che la Procura di Bergamo mandò a quella di Roma nel marzo 2023, convinta della stessa tesi: «In buona sostanza - si legge nell’informativa - si ritiene che, quantomeno a seguito delle decisione della Ue 108213, che imponeva al nostro Paese l’aggiornamento del Piano pandemico, i funzionari della Prevenzione del ministero della Salute hanno agito con la consapevolezza che la propria condotta omissiva era contra ius e a riprova di ciò non si può non citare l’appunto per il ministro del 15 settembre 2017, redatto da Raniero Guerra e dell’1 agosto 2018, da parte di Claudio D’Amario, con i quali i dirigenti ministeriali segnalavano la necessità dell’aggiornamento del Piano pandemico - con la conseguenza che la condotta omissiva si è posta in contrasto con la normativa che disciplina proprio l’ufficio o il servizio, così integrando un’ipotesi di antigiuridicità della condotta stessa». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Così le convinzioni No Vax dei grillini bloccarono il Piano pandemico