contare la tragedia di gaza i numeri nascosti dentro ai settantamila morti

La situazione a Gaza resta drammatica. Sono ormai oltre settantamila i morti, e molti parlano di una cifra che Israele avrebbe “ammesso”. Ma dietro questi numeri ci sono storie di vite spezzate e famiglie distrutte. La realtà è molto più complessa di una semplice cifra.

I dati indicano un rapporto civili-combattenti tra i più bassi dei conflitti urbani moderni, lontano dall’idea di genocidio e dentro la logica tragica di una guerra contro il terrorismo Si è diffusa la narrazione che Israele ha “ammesso” settantamila morti a Gaza. Ammissione interpretata in modi opposti: come la conferma di un massacro indiscriminato o come la prova che Israele non ha mentito sui numeri. Israele ha stimato un rapporto tra civili e terroristi uccisi a Gaza di 1,5-2:1, ovvero 25.100 terroristi eliminati. Questo implica un totale di decessi intorno ai sessantamila, inclusi i membri di Hamas e del Jihad islamico, per un totale di 36. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

