Gaza la contabilità impossibile dei morti | quando i numeri diventano un atto politico
Il peso di una cifra che cambia la percezione globale. Lo studio del Max Planck Institute, che stima oltre 100.000 palestinesi uccisi nella guerra di Gaza, non aggiunge solo un numero al dibattito internazionale. Aggiunge uno sguardo più onesto, più crudo, su un conflitto che da oltre due anni devasta un territorio già fragile. L’analisi dei demografi tedeschi – costruita incrociando fonti ufficiali, indagini indipendenti e dati raccolti sui social media – smonta l’idea che le cifre comunicate dal ministero della Sanità di Gaza raccontino integralmente la tragedia. Quelle cifre, già drammatiche, descrivono solo la parte visibile della distruzione: chi muore in ospedale, chi ha un certificato, chi viene identificato. 🔗 Leggi su It.insideover.com
