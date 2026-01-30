Consiglio Regionale Campania a oltre un mese dall'insediamento niente commissioni Tensioni in A testa alta

A oltre un mese dall’insediamento, il Consiglio regionale della Campania non ha ancora formato le commissioni. La mancanza di accordo tra le forze di centrosinistra blocca i lavori e fa crescere le tensioni tra i politici, che si accusano a vicenda. La situazione resta delicata, e nessuno sembra in grado di trovare una soluzione in tempi rapidi.

