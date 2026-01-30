Conferenza stampa Spalletti pre Parma Juve | quando parla il tecnico bianconero alla viglia del match L’orario ufficiale

Domani alle 12 il tecnico della Juventus, Spalletti, terrà la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma al Tardini. Parlerà della sfida, delle condizioni della squadra e delle voci di mercato che circolano in questi giorni. È previsto un confronto diretto con i giornalisti, dove il mister farà il punto sulla situazione attuale e sui possibili aggiornamenti in vista del match.

Conferenza stampa Spalletti pre Parma Juve: il tecnico presenterà la sfida del Tardini e analizzerà il momento della squadra tra campo e ultime voci di mercato. L’agenda della Juventus si arricchisce di un appuntamento fondamentale per decifrare l’umore dello spogliatoio e le strategie immediate in vista del ritorno in campo in Serie A. Mentre i telefoni dei dirigenti continuano a squillare per le ultime, frenetiche battute di calciomercato, l’attenzione dello staff tecnico deve necessariamente spostarsi sul rettangolo verde e sul prossimo impegno di campionato. La società bianconera ha comunicato ufficialmente il programma per la vigilia della trasferta: domani, alle ore 12:00, Luciano Spalletti si presenterà in sala stampa all’Allianz Stadium per la consueta conferenza pre-partita in vista del match contro il Parma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Parma Juve: quando parla il tecnico bianconero alla viglia del match. L’orario ufficiale Approfondimenti su Juventus Parma Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese: quando parla il tecnico alla vigilia del match. L’orario ufficiale Martedì, nel consueto appuntamento pre-gara, Luciano Spalletti terrà la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Cremonese. Conferenza stampa Spalletti pre Cagliari Juve: quando parla il tecnico alla vigilia del match. L’orario ufficiale Domani, alla vigilia della partita tra Cagliari e Juventus, il tecnico Luciano Spalletti terrà la sua conferenza stampa per presentare la sfida. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Parma Argomenti discussi: UCL | Monaco-Juventus | La conferenza stampa di Spalletti e Koopmeiners; Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...; Juve-Napoli non si gioca fuori dal campo: nessuna conferenza pre-partita; Spalletti 'non' risponde a Conte e spiazza tutti: conferenza pre Juve-Napoli annullata!. Conferenza stampa Spalletti pre Monaco Juventus: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions LeagueConferenza stampa Spalletti pre Monaco Juventus: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League Domani torna la Champions League della Juve, attesa dall’ultima gara di League Phase al ... calcionews24.com Conferenza stampa Spalletti: quando parlerà il tecnico bianconero? Le infoConferenza stampa Spalletti: si avvicina il match in programma con il Cagliari! Ecco quando parlerà il tecnico avversario: il punto Il conto alla rovescia per Cagliari Juventus è ormai agli sgoccioli. cagliarinews24.com Parma-Juve, la probabile formazione: incognita Bremer. Tutti i dubbi di Spalletti - facebook.com facebook Parma-Juve, la carica di Boys e CCPC: «Il Tardini deve essere una bolgia» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.