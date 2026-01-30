Conferenza estrema destra alla Camera Bonelli incalza Furgiuele | Porti qui fascisti e nazisti

La tensione si accende alla Camera durante una conferenza organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, prevista per venerdì. La giornalista Chiara Bonelli ha attaccato duramente, chiedendo di portare in aula fascisti e nazisti. La scena si è fatta calda quando Bonelli ha incalzato Furgiuele, chiedendo cosa stesse facendo con i rappresentanti dell’estrema destra. La sala stampa si è riempita di commenti e sguardi nervosi, mentre l’atmosfera si scalda.

Tensione alla sala stampa della Camera per la conferenza stampa sulla ' remigrazione ' organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, in programma venerdì, che prevede la partecipazione di esponenti dell'estrema destra. I deputati di opposizione hanno occupato la sala e scoppiano battibecchi, prima tra Furgiuele e Angelo Bonelli di Avs, che dice all'esponente del Carroccio: "Questa è la casa di Giacomo Matteotti e tu stai portando Luca Marcella, un fascista dichiarato, e Ivan Sogari, nazista dichiarato. E'un oltraggio". "Fatemi fare la conferenza stampa, volgiamo prsentare una proposta di legge popolari", ha replicato il leghista che poi ha un confronto acceso anche con la deputata Pd Ouidad Bakkali e il senatore dem Filippo Sensi.

