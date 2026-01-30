Annullato evento sulla remigrazione alla Camera | Pd M5s e Avs occupano sala stampa | Nazi-fascisti fuori

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato la sala stampa alla Camera per bloccare l’evento sulla remigrazione. Hanno chiesto che “nazi-fascisti fuori” e hanno occupato l’aula, impedendo lo svolgimento dell’iniziativa. La protesta ha portato all’annullamento dell’evento, con i deputati che hanno deciso di prendere il controllo del locale.

Deputati di Pd, M5s e Avs hanno presidiato l'aula in cui avrebbe dovuto svolgersi l'evento sulla remigrazione. Presente anche il deputato della Lega Domenico Furgiuele, che ha organizzato l'evento insieme a Casapound. Tensioni tra le opposizioni e il deputato del Carroccio: "In questo momento non ci sono le condizioni di ordine pubblico per poter far svolgere la conferenza stampa", ha fatto sapere Montecitorio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Camera Remigrazione

Annullato evento sulla remigrazione alla Camera: Pd, M5s e Avs occupano sala stampa: “Nazi-fascisti fuori”

Deputati di Pd, M5s e Avs hanno bloccato l’evento sulla remigrazione alla Camera, occupando la sala stampa e gridando “Nazi-fascisti fuori”.

Convegno remigrazione alla Camera, opposizioni occupano sala stampa: stop all’evento

Questa mattina alla Camera, alcuni deputati di PD, M5S e Avs hanno occupato la sala stampa per bloccare una conferenza sul tema della remigrazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Camera Remigrazione

Argomenti discussi: Annullato il concerto di estrema destra in Valtidone, il locale Evento privato; Il locale di sinistra che ospita una kermesse fasciorock: Ci tappiamo il naso, servono soldi; Casapound alla Camera, anche il presidente Fontana (leghista) condanna la conferenza: ma l'evento si farà; Remigrazione, il concerto si è tenuto in altra location: Grazie alla Cgil minacce e insulti al pub di Borgonovo.

Annullato evento sulla remigrazione alla Camera: Pd, M5s e Avs occupano sala stampa: Nazi-fascisti fuoriDeputati di Pd, M5s e Avs hanno presidiato l’aula in cui avrebbe dovuto svolgersi l’evento sulla remigrazione. Presente anche il deputato della Lega Domenico Furgiuele, che ha organizzato l’evento ins ... fanpage.it

annullato evento sulla remigrazioneCasapound e skinheads in Parlamento, le opposizioni occupano la sala stampa della Camera: annullato l'evento sulla remigrazioneImpedire l'ingresso di nazisti nel palazzo, era il messaggio lanciato nelle scorse ore dal centrosinistra. I giornalisti sono stati fatti allontanare, Montecitorio ha confermato che la conferenza no ... today.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.