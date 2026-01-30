Annullato evento sulla remigrazione alla Camera | Pd M5s e Avs occupano sala stampa | Nazi-fascisti fuori

Deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato la sala stampa alla Camera per bloccare l’evento sulla remigrazione. Hanno chiesto che “nazi-fascisti fuori” e hanno occupato l’aula, impedendo lo svolgimento dell’iniziativa. La protesta ha portato all’annullamento dell’evento, con i deputati che hanno deciso di prendere il controllo del locale.

Deputati di Pd, M5s e Avs hanno presidiato l'aula in cui avrebbe dovuto svolgersi l'evento sulla remigrazione. Presente anche il deputato della Lega Domenico Furgiuele, che ha organizzato l'evento insieme a Casapound. Tensioni tra le opposizioni e il deputato del Carroccio: "In questo momento non ci sono le condizioni di ordine pubblico per poter far svolgere la conferenza stampa", ha fatto sapere Montecitorio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Gli incontri con i peggiori estremisti di destra d’Europa, le proposte di legge sulla remigrazione assieme a Casa Pound e Fronte Skinhead, le sparate del generale Vannacci rubricate a “sensibilità” con cui convivere. Ormai la Lega è un problema che non si pu - facebook.com facebook

Dopo il pezzo di oggi su @repubblica il locale nel Piacentino annulla la kermesse fasciorock in programma sabato sera. Bene così. La propaganda neofascista si combatte smascherandola [chi di remigrazione ferisce di "remigrazione" perisce! ] x.com