Con ’Vibrazioni’ in dialogo diretto Due artisti a confronto

Al Museo Morandi di Bologna debutta un progetto espositivo che mette in dialogo diretto le opere di Etel Adnan e Giorgio Morandi. Per la prima volta, due artisti di epoche diverse vengono messi a confronto, analizzando somiglianze e differenze nelle loro creazioni. La mostra, curata da Daniel Blanga Gubbay, invita i visitatori a scoprire come le loro opere, seppur lontane nel tempo, condividano un’intensa ricerca sulla forma e la percezione.

Etel Adnan e Giorgio Morandi. ’Vibrazioni’, progetto espositivo al Museo Morandi di Bologna, a cura di Daniel Blanga Gubbay che, per la prima volta, avvicina in un dialogo diretto la pittura di due grandi artisti del XX e XXI secolo, esplorandone affinità e corrispondenze: Etel Adnan (Beirut, 1925 – Parigi, 2021) e Giorgio Morandi (Bologna, 1890 – Bologna, 1964). Già protagonisti nel 2012 di due focus monografici dedicati all’interno della prestigiosa rassegna quinquennale di arte contemporanea dOCUMENTA (13) a Kassel, curata da Carolyn Christov-Bakargiev, Morandi e Adnan sono accomunati dall’esercizio quotidiano di una pratica pittorica che cattura l’essenza di un sentimento puro attraverso ampie campiture di colore, racchiuse in forme geometriche semplici, a tratteggiare la biografia di oggetti comuni ed elementi naturali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Con ’Vibrazioni’ in dialogo diretto. Due artisti a confronto Approfondimenti su Giorgio Morandi “Etel Adnan e Giorgio Morandi. Vibrazioni”: un dialogo diretto fra due grandi artisti Dal 21 gennaio al 3 maggio 2026, il Museo Morandi di Bologna ospita la mostra “Etel Adnan e Giorgio Morandi. Sette artisti internazionali donano le loro opere al Pio Monte: dialogo con Caravaggio Sette artisti internazionali hanno donato le loro opere al Pio Monte della Misericordia, ampliando la collezione di arte contemporanea dell’istituzione di via Tribunali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giorgio Morandi Argomenti discussi: Art City Bologna 2026, Vibrazioni: il dialogo tra Etel Adnan e Giorgio Morandi; Con ’Vibrazioni’ in dialogo diretto. Due artisti a confronto; Etel Adnan e Giorgio Morandi. Vibrazioni: un dialogo diretto fra due grandi artisti; La ’Vibrazione’ al cuore dell’arte. A Bologna il dialogo inedito tra Etel Adnan e Giorgio Morandi alla Fondazione MASTDal 19 gennaio al 3 maggio, la Fondazione MAST di Bologna ospita la mostra Etel Adnan e Giorgio Morandi. Vibrazioni. L'esposizione propone un dialogo tra le opere pittoriche di due figure centrali d ... it.blastingnews.com 'Etel Adnan e Giorgio Morandi. Vibrazioni', la mostra a Bologna fino al 3 maggio. Al MamBo, la pittura dei due artisti per la prima volta in dialogo diretto #ANSA x.com venerdí 16 gennaio, ore 21 VASI DI PAGLIA //live oscilla tra groove primordiali, sospesa tra sogno ed estasi Un dialogo surreale vibrazioni analogiche e impulsi elettronici, tra gioco e improvvisazione. Theremin, voce, basso, batteria, chitarra ed effetti si intrecc - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.