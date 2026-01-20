Etel Adnan e Giorgio Morandi Vibrazioni | un dialogo diretto fra due grandi artisti

Dal 21 gennaio al 3 maggio 2026, il Museo Morandi di Bologna ospita la mostra “Etel Adnan e Giorgio Morandi. Vibrazioni”. L’esposizione propone un dialogo tra le opere di due artisti di diversa generazione e provenienza, offrendo un approfondimento sulle loro modalità espressive e sul senso di introspezione presente nei loro lavori. Un’occasione per esplorare le connessioni tra arte, emozioni e percezioni visive.

Dal 21 gennaio al 3 maggio 2026 il Museo Morandi del Settore Musei Civici del Comune di Bologna è lieto di presentare “Etel Adnan e Giorgio Morandi. Vibrazioni”, progetto espositivo a cura di Daniel Blanga Gubbay che, per la prima volta, avvicina in un dialogo diretto la pittura di due grandi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Pozzati per Morandi: narrazione a due voci fra pop e informalePozzati per Morandi esplora il rapporto tra il pittore e il critico, tra ammirazione e ironia. Leggi anche: A Lugano l’opera di Giorgio Morandi dialoga con il contemporaneo Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Etel Adnan e Giorgio Morandi | Vibrazioni; Etel Adnan e Giorgio Morandi. Vibrazioni; Etel Adnan e Giorgio Morandi: Vibrazioni; Eventi 20 gennaio a Bologna e dintorni: L’attimo fuggente, Favole artificiali, Vino e astrologia. 'Etel Adnan e Giorgio Morandi. Vibrazioni', la mostra a Bologna fino al 3 maggioNell'approssimarsi di Art City Bologna 2026, in programma dal 5 all'8 febbraio, il Museo Morandi inaugura il 20 gennaio alle 18 la mostra Etel Adnan e Giorgio Morandi. (ANSA) ... msn.com A Bologna il dialogo inedito tra Etel Adnan e Giorgio Morandi alla Fondazione MASTDal 19 gennaio al 3 maggio, la Fondazione MAST di Bologna ospita la mostra Etel Adnan e Giorgio Morandi. Vibrazioni. L'esposizione propone un dialogo tra le opere pittoriche di due figure centrali d ... it.blastingnews.com 'Etel Adnan e Giorgio Morandi. Vibrazioni', la mostra a Bologna fino al 3 maggio. Al MamBo, la pittura dei due artisti per la prima volta in dialogo diretto #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.