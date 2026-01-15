Sette artisti internazionali donano le loro opere al Pio Monte | dialogo con Caravaggio

Sette artisti internazionali hanno donato le loro opere al Pio Monte della Misericordia, ampliando la collezione di arte contemporanea dell’istituzione di via Tribunali. Questa iniziativa crea un dialogo tra le espressioni artistiche moderne e il patrimonio storico, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e riflessione sul ruolo dell’arte nel contesto culturale napoletano.

Sette artisti internazionali donano le loro opere al Pio Monte della Misericordia, arricchendo la collezione di arte contemporanea dell’istituzione di via Tribunali. Le opere sono al centro della mostra “Sette Opere per la Misericordia”, allestita nella chiesa che custodisce il celebre capolavoro di Caravaggio, e resteranno esposte fino al 3 maggio 2026. I lavori, donati per l’VIII edizione dell’iniziativa, portano la firma di Antony Gormley, Holly Herndon e Mat Dryhurst, Yu Hong, Max Renkel, David Salle, Marco Tirelli e Lee Ufan. Con queste acquisizioni, il Pio Monte consolida il dialogo tra arte contemporanea e patrimonio storico, facendo convivere linguaggi e sensibilità diverse nello spazio della chiesa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

