A sud di Città del Messico, tra i canali di Xochimilco, si trova un’isola che mette paura. Le bambole appese agli alberi e ai fili spaventano chi passa di lì. Non sono bambole da gioco, ma statue di plastica che sembrano vivere di vita propria. La gente del posto dice che sono state messe lì per allontanare gli spiriti maligni. Tuttavia, visitare quell’isola fa l’effetto di entrare in un film dell’orrore. È diventata una meta inquietante per chi cerca brividi e mistero.

A sud di Città del Messico, tra i canali di Xochimilco, esiste un luogo che sembra uscito da un incubo ad occhi aperti. Si chiama Isla de las Muñecas (l’Isola delle Bambole) ed è un fazzoletto di terra dove migliaia di vecchi giocattoli, mutilati e consumati dal tempo, pendono dagli alberi fissando i visitatori con sguardi vitrei. Non è un set cinematografico, ma il risultato di un’ossessione durata cinquant’anni, riconosciuta dal Guinness dei Primati come la più grande collezione di bambole “infestate” al mondo. Tutto ebbe inizio negli anni Cinquanta, quando un uomo di nome Don Julian Santana Barrera decise di abbandonare la civiltà per vivere come eremita su questa piccola isola. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Con queste bambole non ci si gioca, fanno solo paura: l’isola più spaventosa al mondo è in Messico

