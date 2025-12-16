Ho avuto un incontro con la morte | turista gioca con il polpo più velenoso al mondo senza saperlo – Video

Durante una vacanza nelle Filippine, un turista britannico ha vissuto un incontro ravvicinato con uno dei molluschi più velenosi al mondo, il polpo dal becco blu. Senza rendersene conto, ha messo a rischio la propria vita giocando con l’animale, suscitando grande preoccupazione e attenzione sui pericoli nascosti nelle acque tropicali.

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un incontro con la morte”: turista gioca con il polpo più velenoso al mondo senza saperlo – Video “Ecco il mio incontro ravvicinato con la morte”. Paura per un turista britannico in vacanza nelle Filippine. L’uomo, Andy McConnell, storico giornalista britannico, si è imbattuto, “giocandoci” inconsapevolmente, in un polpo dagli anelli blu, uno degli animali tra i più velenosi al mondo. “Ero completamente ignaro finché non ho pubblicato un post a riguardo”, ha scritto McConnell nella didascalia del video girato con il polpo. Il Hapalochlaena lunulata, questo il nome scientifico del polpo, nonostante sia uno dei più piccoli polpi al mondo (raramente supera le dimensioni di una pallina da golf), è anche molto pericoloso: per l’uomo la sua tossina è 1000 volte più letale del cianuro, potendo paralizzare il sistema nervoso in pochi minuti. Ilfattoquotidiano.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Vi racconto cosa ho visto nella mia esperienza di morte Video Vi racconto cosa ho visto nella mia esperienza di morte Video Vi racconto cosa ho visto nella mia esperienza di morte Le ultime parole di Lady Diana alla sua sensitiva che incontrò con Dodi pochi giorni prima della morte - La separazione formale è avvenuta nel dicembre 1992, mentre il divorzio è stato finalizzato solo quattr ... elle.com

Licia Colò e l’ultimo incontro con Nicola Pietrangeli prima della sua morte: cosa le ha detto - Licia Colò racconta l'ultimo incontro con Nicola Pietrangeli, suo grande amore scomparso a 92 anni. dilei.it

Grazie Enzo Uniti si Vince . Con piacere ho avuto un incontro alla Festa del PD Sicilia con l’ex ministro e Sindaco di Catania Enzo Bianco , che ringrazio per l’attenzione e l’interesse verso i miei video e la mia attività politica come assessore ai Lavori Pubblici. - facebook.com facebook

. @KubiliusA: Oggi sono a Roma e ho avuto un incontro molto positivo con il Ministro della Difesa @GuidoCrosetto. 1/2 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.