Gli agenti della polizia municipale di Firenze hanno fermato un’auto in zona piazza Puccini. Dentro hanno trovato droga, attrezzi da scasso e un’auto rubata. La refurtiva e le sostanze stupefacenti sono state sequestrate, e le persone a bordo sono state denunciate.

Firenze, 30 gennaio 2026 – Refurtiva, attrezzi da scasso e sostanze stupefacenti. Ecco cosa hanno trovato gli agenti della polizia municipale in un’auto fermata qualche giorno fa nella zona di piazza Puccini. Le pattuglie del Reparto Pronto Intervento durante il servizio di controllo del territorio hanno notato un veicolo di un’associazione di volontariato fermo che stava intralciando la circolazione. Gli agenti si sono insospettiti perché le due persone presenti all’interno del veicolo non sembravano operatori dell’associazione richiamata dalle scritte. E infatti da un controllo è emerso che l’auto era stata rubata qualche giorno prima e che le due persone (un italiano e uno straniero) non facevano parte dell’associazione di volontariato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con la droga su un'auto rubata a un'associazione di volontariato: denunciati

