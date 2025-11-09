Legnano pregiudicati su un' auto rubata con machete e mazza da baseball | denunciati

Legnano (Milano), 9 novembre 2025 – Pregiudicati, giravano per la città su un’ auto rubata e avevano un machete e una mazza da baseball ma n on sono sfuggiti allo sguardo allenato di u n carabiniere fuori servizio che, allertati i rinforzi, ha fatto in modo che per i due la giornata si concludesse con una denuncia: l’episodio ha avuto come teatro, nel pomeriggio di ieri, il parcheggio di un esercizio commerciale in viale Sabotino. In questa zona si è trovato a transitare un carabiniere libero dal servizio che ha subito notato alcuni soggetti sospetti aggirarsi nel parcheggio dell’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

