Alessandro Bergonzoni in scena a Carpi con Arrivano i Dunque
Sabato 17 gennaio alle 21, Alessandro Bergonzoni sarà in scena al teatro Comunale di Carpi con il suo nuovo spettacolo,
Sabato 17 gennaio, alle 21, per la rassegna L’Altro teatro, è di scena al teatro Comunale a Carpi Alessandro Bergonzoni con "Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca)", il nuovo spettacolo che segue il lungo tour di "Trascendi e Sali".Con questa nuova opera. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Psicopatologia della vita quotidiana, nella voce e nel corpo di Alessandro Bergonzoni - Da una grande scatola al centro del palcoscenico lentamente emergono le mani, i capelli, il volto di Alessandro Bergonzoni, vestito di un camice bianco. exibart.com
Qual è il ruolo e il potere del Teatro nella lotta allo stigma quando si parla di salute mentale Alessandro Bergonzoni ci guida in una nuova tappa della media partnership che ci lega al progetto , questa volta al - facebook.com facebook
