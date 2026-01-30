Comunicato Stampa | Nuovi bandi Camera 2026 | 23 milioni di valore aggiunto per imprese e aspiranti imprenditori

Questa mattina a Cosenza è stata presentata ufficialmente la nuova tornata di bandi della Camera di commercio per il 2026. Durante la conferenza, gli organizzatori hanno annunciato un pacchetto di 23 milioni di euro destinato a imprese e aspiranti imprenditori. L’obiettivo è sostenere progetti e iniziative che possano dare un impulso concreto allo sviluppo locale. Gli interessati potranno presentare le domande a partire da subito, con l’intento di favorire la ripresa economica e creare nuove opportunità di lavoro.

Cosenza, 30 gennaio 2026 – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dei nuovi bandi per l'anno 2026 promossa dalla Camera di commercio di Cosenza. All'interno della Sala Petraglia, il Presidente Klaus Algieri e il Segretario Generale Erminia Giorno, unitamente ai componenti di Giunta, hanno illustrato alla stampa tutte le nuove misure a sostegno delle imprese del territorio e degli aspiranti imprenditori. Ben 13 i bandi promossi dall'ente, con tre nuovi ingressi rispetto all'anno appena trascorso. Si spazia dalle misure, ormai consolidate, a supporto della transizione energetica e al sostegno alle attività edili passando alla digitalizzazione dei processi e al rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro fino ai sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

