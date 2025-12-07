Modena-Catanzaro lunedì 08 dicembre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici
Turno numero 15 di Serie B di scena per la maggior parte nella giornata dell’Immacolata Concezione, e il lunch match vede il Modena di Sottil impegnato in casa contro il Catanzaro di Aquilani. Secondo KO stagionale per i canarini battuti in un altro derby regionale dal Cesena di Mignani, al termine di una partita combattuta decisa da un episodio. Classifica che rimane eccellente per le aspettative di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Lunedì, ora di pranzo e… cabala giallorossa. Il Catanzaro si avvicina alla sfida di Modena tra numeri favorevoli nei monday match e un mezzogiorno storicamente più complicato. Solo una vittoria al “Braglia”, nel 2024. Leggi l’analisi completa su Catanzar - facebook.com Vai su Facebook
Salernitana, guizzo salvezza con il Modena. Cremonese, poker al Catanzaro - Roberto Soriano regala tre punti fondamentali per la lotta salvezza ai granata, che però rimangono al ... Come scrive corrieredellosport.it
Serie B, Modena da urlo: pari in rimonta con il Frosinone, Sottil resta in vetta. Frena il Catanzaro, cade il Palermo - 0 per i padroni di casa: decisivo il gol di Cacciamani, talento scuola Torino, che ha segnato con un tiro di ... corrieredellosport.it scrive
Modena-Catanzaro, i convocati di Caserta: sono quattro gli assenti. Ma torna Pagano - In vista della sfida contro il Modena di domani il tecnico Fabio Caserta ha diramato la lista dei convocati del Catanzaro. Da tuttomercatoweb.com