Bari-Catanzaro venerdì 19 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 19 dicembre 2025 alle 20:30 si disputa un match di grande rilevanza tra Bari e Catanzaro, valido per il diciassettesimo turno di Serie B. Un incontro che promette emozioni e molti spunti di analisi, con le formazioni pronte a sfidarsi in una partita che potrebbe avere importanti implicazioni nella classifica. Ecco tutte le informazioni su formazioni, quote e pronostici di questo atteso anticipo.

Anticipo di grande interesse quello del diciassettesimo turno di Serie B che vede il Bari di Vivarini affrontare il Catanzaro di Aquilani. Per il momento il tecnico ex Pescara non è ancora riuscito a vincere da quando siede sulla panchina dei galletti: al KO dell'esordio di Empoli sono seguiti 3 pareggi, con la squadra che è in linea di galleggiamento poco sopra alla zona playout. Pochi gol al "Ceravolo"

Il Bari punta su Verre. Catanzaro, c'è Nuamah - Il talento del Brescia (23 presenze e una rete), svincolatosi d’ufficio dalla società lombarda che ripartirà dai dilettanti, è diventato un nuovo calciatore del ... corrieredellosport.it

