Regionali Veneto il centrodestra spinge per un’ampia vittoria Meloni rivendica leadership

Giorgia Meloni chiude a Padova il comizio per le regionali del Veneto e rivendica oggi l’unità del centrodestra, puntando a “stravincere” la sfida interna con la Lega per consolidare il primato di Fratelli d’Italia. Competizione interna nel comizio di Padova. Nel Palageox gremito, il centrodestra si presenta per la chiusura di campagna con la consueta rappresentazione di compattezza. Giorgia Meloni insiste sulla definizione di “comunità umana e politica” per marcare la differenza con il campo largo, descritto come un’alleanza tenuta insieme da motivazioni contingenti. La platea, però, riflette l’intensità della competizione tra i partiti della coalizione: le bandiere di Fratelli d’Italia prevalgono visivamente e l’ovazione alla presidente del Consiglio conferma il peso della leadership nazionale nella contesa locale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Regionali Veneto, il centrodestra spinge per un’ampia vittoria. Meloni rivendica leadership

News recenti che potrebbero piacerti

Regionali Veneto, cori per arrivo premier Meloni sul palco per chiusura campagna - Video Vai su X

ELEZIONI REGIONALI DEL VENETO 23 E 24 NOVEMBRE 2025? APERTURA UFFICIO ELETTORALE PRESSO MUNICIPIO DI PIEVE VIA ROMA – PIEVE 31 ?Venerdì 21/11/2025 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ?Sabato 22/11/2025 dalle ore 9.0 - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, Salvini in Veneto: “l’obiettivo è stravincere. E sull’Autonomia…” - L’obiettivo, lo dico con sobrietà e scaramanzia, non è vincere, ma stravincere in Vene ... Secondo strettoweb.com

Elezioni regionali in Veneto, Meloni e i leader del centrodestra per il gran finale a sostegno di Alberto Stefani. Salvini show: dai veneti ubriaconi alle borseggiatrici. La ... - Si conclude al Gran Teatro Geox di Padova la campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica 23 e lunedì 24 novembre ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Elezioni Regionali Veneto: l’ultimo sondaggio, chi vince tra Stefani e Manildo | DATI - A quindici giorni dalle elezioni regionali, secondo l’ultimo sondaggio Bidimedia, Alberto Stefani, candidato presidente del centrodestra in Veneto, potrebbe raccogliere il 64,5%. Scrive strettoweb.com