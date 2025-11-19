Regionali Veneto il centrodestra spinge per un’ampia vittoria Meloni rivendica leadership

Ilfogliettone.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni chiude a Padova il comizio per le regionali del Veneto e rivendica oggi l’unità del centrodestra, puntando a “stravincere” la sfida interna con la Lega per consolidare il primato di Fratelli d’Italia. Competizione interna nel comizio di Padova. Nel Palageox gremito, il centrodestra si presenta per la chiusura di campagna con la consueta rappresentazione di compattezza. Giorgia Meloni insiste sulla definizione di “comunità umana e politica” per marcare la differenza con il campo largo, descritto come un’alleanza tenuta insieme da motivazioni contingenti. La platea, però, riflette l’intensità della competizione tra i partiti della coalizione: le bandiere di Fratelli d’Italia prevalgono visivamente e l’ovazione alla presidente del Consiglio conferma il peso della leadership nazionale nella contesa locale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

regionali veneto il centrodestra spinge per un8217ampia vittoria meloni rivendica leadership

© Ilfogliettone.it - Regionali Veneto, il centrodestra spinge per un’ampia vittoria. Meloni rivendica leadership

News recenti che potrebbero piacerti

regionali veneto centrodestra spingeRegionali, Salvini in Veneto: “l’obiettivo è stravincere. E sull’Autonomia…” - L’obiettivo, lo dico con sobrietà e scaramanzia, non è vincere, ma stravincere in Vene ... Secondo strettoweb.com

regionali veneto centrodestra spingeElezioni regionali in Veneto, Meloni e i leader del centrodestra per il gran finale a sostegno di Alberto Stefani. Salvini show: dai veneti ubriaconi alle borseggiatrici. La ... - Si conclude al Gran Teatro Geox di Padova la campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica 23 e lunedì 24 novembre ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it

regionali veneto centrodestra spingeElezioni Regionali Veneto: l’ultimo sondaggio, chi vince tra Stefani e Manildo | DATI - A quindici giorni dalle elezioni regionali, secondo l’ultimo sondaggio Bidimedia, Alberto Stefani, candidato presidente del centrodestra in Veneto, potrebbe raccogliere il 64,5%. Scrive strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Regionali Veneto Centrodestra Spinge