Comelit fa shopping in Germania | acquisito lo storico marchio tedesco Ritto

Da bergamonews.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Comelit ha annunciato di aver acquistato Ritto, un marchio tedesco con una lunga storia nel settore dei sistemi di videocitofonia. L’azienda italiana ha sottoscritto un accordo per rilevare il 100% di Ritto, specializzato in soluzioni per edifici residenziali, terziari e commerciali. L’operazione segna un passo importante per Comelit, che amplia così la propria presenza nel mercato europeo.

Comelit Group annuncia la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione del 100% di Ritto, storico marchio tedesco specializzato in sistemi di videocitofonia per l’edilizia residenziale, terziaria e commerciale. Un’operazione strategica che punta ad un duplice obiettivo: il rafforzamento del core business del Gruppo Comelit nella videocitofonia e un incremento significativo della quota del mercato tedesco, dove il Gruppo è presente da anni con una propria Business Unit. L’accordo per l’acquisizione del marchio Ritto da Schneider Electric è stato firmato il 23 gennaio 2026 mentre il closing dell’operazione è previsto entro luglio 2026 e rimane soggetto alle consuete condizioni di chiusura.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Approfondimenti su Comelit Ritto

Carrefour comprata da NewPrinces, torna lo storico marchio italiano

Ariston Group acquisisce Riello: lo storico marchio torna in mani italiane

Ariston Group annuncia con orgoglio l'acquisizione di Riello, storico marchio italiano nel settore del riscaldamento e del condizionamento.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Comelit Ritto

Argomenti discussi: Comelit fa shopping in Germania e compra Ritto (videocitofoni); IL SOLE 24 ORE * ECONOMIA: COMELIT FA SHOPPING IN GERMANIA E COMPRA RITTO (VIDEOCITOFONI).

comelit fa shopping inComelit fa shopping in Germania: acquisito lo storico marchio tedesco RittoOperazione strategica per rafforzare la posizione nella videocitofonia e aumentare la propria quota nel mercato tedesco ... bergamonews.it

comelit fa shopping inComelit fa shopping in Germania e compra Ritto (videocitofoni)Il Comelit group punta sui videocitofoni e compra da Schneider Electric il marchio tedesco Ritto, specializzato nell’edilizia residenziale, terziaria e commerciale. L’accordo per l’acquisizione è stat ... ilsole24ore.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.