Comelit fa shopping in Germania | acquisito lo storico marchio tedesco Ritto

Comelit ha annunciato di aver acquistato Ritto, un marchio tedesco con una lunga storia nel settore dei sistemi di videocitofonia. L’azienda italiana ha sottoscritto un accordo per rilevare il 100% di Ritto, specializzato in soluzioni per edifici residenziali, terziari e commerciali. L’operazione segna un passo importante per Comelit, che amplia così la propria presenza nel mercato europeo.

Comelit Group annuncia la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione del 100% di Ritto, storico marchio tedesco specializzato in sistemi di videocitofonia per l’edilizia residenziale, terziaria e commerciale. Un’operazione strategica che punta ad un duplice obiettivo: il rafforzamento del core business del Gruppo Comelit nella videocitofonia e un incremento significativo della quota del mercato tedesco, dove il Gruppo è presente da anni con una propria Business Unit. L’accordo per l’acquisizione del marchio Ritto da Schneider Electric è stato firmato il 23 gennaio 2026 mentre il closing dell’operazione è previsto entro luglio 2026 e rimane soggetto alle consuete condizioni di chiusura.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Comelit Ritto

Ariston Group annuncia con orgoglio l'acquisizione di Riello, storico marchio italiano nel settore del riscaldamento e del condizionamento.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Comelit Ritto

Argomenti discussi: Comelit fa shopping in Germania e compra Ritto (videocitofoni); IL SOLE 24 ORE * ECONOMIA: COMELIT FA SHOPPING IN GERMANIA E COMPRA RITTO (VIDEOCITOFONI).

Comelit fa shopping in Germania: acquisito lo storico marchio tedesco RittoOperazione strategica per rafforzare la posizione nella videocitofonia e aumentare la propria quota nel mercato tedesco ... bergamonews.it

Comelit fa shopping in Germania e compra Ritto (videocitofoni)Il Comelit group punta sui videocitofoni e compra da Schneider Electric il marchio tedesco Ritto, specializzato nell’edilizia residenziale, terziaria e commerciale. L’accordo per l’acquisizione è stat ... ilsole24ore.com

Comelit fa shopping in Germania e compra Ritto (videocitofoni) ilsole24ore.com/art/comelit-fa… x.com

DOMENICA DA YAMMO.IT: INDOVINA IL RISULTATO E VINCI! La grande sfida Juventus vs Napoli si avvicina e questa domenica, 25 Gennaio, lo shopping da Yammo Sinergy può regalarti premi incredibili! Partecipare è semplicissimo: 1 Acquist - facebook.com facebook