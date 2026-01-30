Comelit fa shopping in Germania | acquisito lo storico marchio tedesco Ritto
Comelit ha annunciato di aver acquistato Ritto, un marchio tedesco con una lunga storia nel settore dei sistemi di videocitofonia. L’azienda italiana ha sottoscritto un accordo per rilevare il 100% di Ritto, specializzato in soluzioni per edifici residenziali, terziari e commerciali. L’operazione segna un passo importante per Comelit, che amplia così la propria presenza nel mercato europeo.
Comelit Group annuncia la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione del 100% di Ritto, storico marchio tedesco specializzato in sistemi di videocitofonia per l’edilizia residenziale, terziaria e commerciale. Un’operazione strategica che punta ad un duplice obiettivo: il rafforzamento del core business del Gruppo Comelit nella videocitofonia e un incremento significativo della quota del mercato tedesco, dove il Gruppo è presente da anni con una propria Business Unit. L’accordo per l’acquisizione del marchio Ritto da Schneider Electric è stato firmato il 23 gennaio 2026 mentre il closing dell’operazione è previsto entro luglio 2026 e rimane soggetto alle consuete condizioni di chiusura.🔗 Leggi su Bergamonews.it
