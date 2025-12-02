Un’operazione da oltre un miliardo di euro che ridisegna la mappa della grande distribuzione organizzata in Italia. Dopo l’annuncio arrivato nello scorso luglio, NewPrinces ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Carrefour Italia. Il gruppo italiano, guidato dalla famiglia Mastrolia, diventa il secondo player italiano dell’agroalimentare per fatturato e il primo nel settore food & beverage per occupazione. I numeri del nuovo gruppo. L’operazione era stata annunciata lo scorso luglio, ma ora ha ottenuto il via libera definitivo dalla Commissione Europea. Quest’ultimo ok trasferisce nelle mani di NewPrinces una rete commerciale di 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Carrefour comprata da NewPrinces, torna lo storico marchio italiano