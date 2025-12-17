Ariston Group acquisisce Riello | lo storico marchio torna in mani italiane

Ariston Group annuncia con orgoglio l'acquisizione di Riello, storico marchio italiano nel settore del riscaldamento e del condizionamento. Dopo aver passato anni sotto proprietà americana, Riello torna a essere parte integrante del patrimonio industriale italiano, rafforzando la propria presenza e tradizione nel mercato nazionale e internazionale. Un passo importante per consolidare l'eccellenza e l'innovazione che contraddistinguono il made in Italy nel settore energetico.

© Ilgiorno.it - Ariston Group acquisisce Riello: lo storico marchio torna in mani italiane Lecco, 17 dicembre 2025 – La Riello è di nuovo Italiana. L’azienda leader nel settore dei sistemi per il riscaldamento e il condizionamento è stata comprata da Ariston Group dall'americana Carrier, che a sua volta l'aveva rilevata nel 2015. L'operazione vale 289 milioni di euro. Dovrebbe essere portata a termine entro il primo semestre del 2026. Il bilancio di Riello a fine anno dovrebbe chiudersi con 400 milioni di ricavi. I lavoratori fuori dalla fabbrica della bassa Valtellina che nel corso degli anni ha perso costantemente addetti Da parte loro i sindacati chiedono però garanzie sulla sorte dei 600 dipendenti che lavorano nei tre stabilimenti italiani: Lecco, dove c'è un polo di ricerca in cui sono occupati160 tecnici specializzati; Legnago in provincia di Verona, dove Riello è stata fondata nel 1922 e Volpago, in provincia Treviso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Il 100% di Riello ad Ariston Group. Il ministro Adolfo Urso: “Torna in mani italiane dopo anni” Leggi anche: Riello torna italiana: Ariston group acquisisce gli stabilimenti e i dipendenti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ariston acquisisce il 100% di Riello che torna italiana; Il 100% di Riello ad Ariston Group. Urso: Torna in mani italiane dopo anni; Ariston in corsa: acquisisce Riello valorizzandola 289 milioni. Analisti sui multipli pagati; Ariston Holding acquisisce Riello. Ariston Group acquisisce Riello: lo storico marchio torna in mani italiane - Nel polo di Lecco lavorano 160 tecnici specializzati nella ricerca e sviluppo dei prodotti per riscaldament ... ilgiorno.it

Riello torna italiana: Ariston group acquisisce gli stabilimenti e i dipendenti - L'accordo comprende gli stabilimenti italiani di Legnago e Volpago e i centri di ricerca di Lecco e Angiari con 1. ilfattoquotidiano.it

Ariston group acquisisce Riello, che torna in mani italiane - Fondato nel 1922 a Legnago (Vr), lo storico gruppo opera nel settore della climatizzazione e del riscaldamento dell’acqua. msn.com

ciao da Maxgarage oggi notizie Ariston Group un accordo acquisizione 100 Riello Group Llc.

"L'acquisizione di Riello Group da parte di Ariston Group rappresenta una notizia estremamente positiva per il sistema industriale italiano e per la tutela dei nostri asset strategici". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Matteo Gelmetti, componente della Com - facebook.com facebook

Gruppo #Riello acquistato da #Ariston Group. Ministro Urso “Riello torna in mani italiane, con Ariston si rafforza #MadeinItaly. Si chiude un percorso complesso seguito dal #MIMIT. L'operazione garantisce occupazione e sviluppo alle attività produttive" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.