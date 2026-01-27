La sessione di test a Barcellona 2026 prosegue con Red Bull e Ferrari tra i pochi team in pista prima dell’arrivo della pioggia. Charles Leclerc torna in pista con gomme da bagnato estremo sulla SF-26, offrendo un’anteprima delle sfide meteorologiche e delle dinamiche di sviluppo delle monoposto. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere gli sviluppi delle prove e le strategie dei costruttori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32 Charles Leclerc torna in pista! Gomme da bagnato estremo sulla SF-26. Charles Leclerc VUELVE A PISTA CON NEUMÁTICOS DE LLUVIA Tras el chaparrón que ha caído sobre el circuito, el monegasco ya está de nuevo rodando #F1 #F1Testing pic.twitter.comagDOdkqLmy — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 27, 2026 11.20 Aston Martin, che dovrebbe portare trasferire proprio oggi a Barcellona la AMR26 in attesa di scendere in pista giovedì e venerdì, ha annunciato la conferma di Stoffel Vandoorne come test driver e di Jak Crawford come terzo pilota per il 2026. Momentum continues. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Red Bull e Ferrari gli unici team in pista prima della pioggia

La seconda giornata di test a Barcellona offre l'opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren.

La sessione di test a Barcellona del 2026 si è conclusa con due run di Verstappen e Leclerc, prima dell'arrivo della pioggia.

